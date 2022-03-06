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متهم بقضايا قتل وسرقة وخطف.. وزارة الداخلية تعلن القبض على “القطوس”

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تمكن أعضاء قوة دعم المديريات المنطقة الغربية وأعضاء قسم البحث الجنائي السهل الغربي من ضبط المدعو “ف خ ض” والملقب “القطوس” المقيم بمنطقة الجميل والمطلوب للنيابة العامة على ذمة قضايا.
وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن المضبوط متهم بقضايا (قتل، وسرقة مستوصف جنان بن نصيب، وخطف سنة 2017، وسطو مسلح على سيارة نوع نيسان).
وأكدت الوزارة أنه المضبوط وخلال التحقيق معه اعترف بكل ما نسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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صحيفة المرصد الليبية

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