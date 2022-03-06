السفير الإسباني يبحث مع أعضاء من لجنة 5+5 أهمية عدم التصعيد

بحث السفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير لاراشي، مع الأعضاء الممثلين لغرب ليبيا في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهات النظر المشتركة حول أهمية عدم التصعيد مع التوتر الحاصل الآن.

وقالت السفارة الإسبانية في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ناقش الاجتماع مواصلة الجهود التي تقودها ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، لتحقيق الاستقرار والانتقال إلى الانتخابات”.

وأضافت السفارة “كما تم بحث التعاون الثنائي في مجالات مثل نزع السلاح وإعادة الإدماج وآلية وقف إطلاق النار”.