معلنة عودة “تراصّ الصفوف”.. هيئة الأوقاف ترفع الإجراءات الاحترازية بالمساجد

العنوان-طرابلس

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رفع الإجراءات والقيود الاحترازية للتباعد داخل المساجد اعتبارا من صلاة المغرب اليوم الأحد.

وقالت الهيئة في بيان له ” تْعلن الهيئة إلغاء ورفع الإجراءات والقيود الاحترازية للتباعد داخل المساجد، ليرجع تحاذي المناكب، وتلاصق الأقدام، وتراصّ الصفوف”.

واشترطت الهيئة لبس الكمامة لوراد المساجد لافتة أن المساجد التي لا يلتزم روادها بلبس الكمامة سيتم فيها إعادة التباعد به.

وأشارت الهيئة أن ذلك يأتي عقب انحسار فيروس كورونا من موجته الرابعة واستقرار الوضع الوبائي في أغلب ربوع البلاد.