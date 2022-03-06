مؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة بعد خسائر إغلاق الشرارة والفيل

تسبب إغلاق صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وتكبد خسائر تجاوزت الـ160 مليون دينار، ما دفع مؤسسة النفط لإعلان حالة القوة القاهرة.

ووفقًا لما نقله المكتب الإعلامي للمؤسسة عن صنع الله فإن هذه الخسائر تحول دون التزامات المؤسسة تجاه المكررين في السوق النفطية، خصوصًا مع قفزة الأسعار التي يشهدها خاما برنت والأمريكي.

ويعاني القطاع النفطي من الإغلاقات المتكررة على مدار الأعوام الماضية، ناهيك عن تهالك البنى التحتية لخطوط نقل النفط الخام، حيثُ أعلن صنع لله في وقت سابق أن الحكومة تعهدت بتسييل جزء من الميزانية المخصصة للقطاع، بقيمة تُقدّر بـ2,5 مليار دينار في المدة القريبة القادمة.

وأوضح صنع الله خلال لقائه مع رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية أن هذا الإجراء جاء بعد اتصالات ولقاءات من أجل حلحلة المشاكل المتعلقة بالمحافظة على استمرار الإنتاج ودفع المرتبات المتأخرة لشركات الجوف، وتموين الحقول النفطية والتي تأخرت لأربعة أشهر متواصلة.

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