هيئة الأوقاف ترفع الإجراءات الاحترازية بالمساجد – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رفع الإجراءات والقيود الاحترازية للتباعد داخل المساجد اعتبارا من صلاة المغرب اليوم الأحد.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، ” تْعلن الهيئة إلغاء ورفع الإجراءات والقيود الاحترازية للتباعد داخل المساجد، ليرجع تحاذي المناكب.. وتلاصق الأقدام، وتراصّ الصفوف”.

في حين اشترطت الهيئة لبس الكمامة لرواد المساجد.. لافتة أن المساجد التي لا يلتزم روادها بلبس الكمامة سيتم فيها إعادة التباعد الجسدي.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي عقب انحسار فيروس كورونا من موجته الرابعة واستقرار الوضع الوبائي في أغلب ربوع البلاد.