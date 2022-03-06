الشويهدي: لن ننجر إلى انتخابات إلا بحكومة تستطيع العمل في كل التراب الليبي

قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، إنه يجب على المستشارة الأممية ستيفانى وليامز أن تبتعد عن محاولتها التحكم فى الملف الليبي بعد أن أصبح الحل ليبيًّا ليبيًّا، وأن تحترم التعديل الدستورى الـ12 الذي تم بعد التشاور مع مجلس الدولة، بعد فشلها فى حوار تونس وجنيف.

أضاف في تصريحات صحفية: ” تحاول ستيفاني أن تذهب بنا إلى انتخابات مصيرها مجهول، و لا يهمها ما سيحدث بعد إجراء عملية انتخابية تحت حماية مربعات أمنية تسيطر على صناديق الاقتراع، ومشاركة في الانتخابات في الوقت نفسه، ولن ننجر إلى إنتخابات دون أن تكون هناك حكومة توافقية تستطيع أن تعمل في كل التراب الليبي شرقا وغربا وجنوبا، وتكون هناك مصالحة حقيقية بين الليبيين، وعودة المهجرين إلى مدنهم، خاصة مهجري المنطقة الشرقية، و لكي تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة، يجب أن تكون صناديق الاقتراع تحت حماية وزارة داخلية قوية، وإلا فالمصير مجهول».