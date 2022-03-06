عناصر ملثمة تابعة للدبيبة تغتال الشاب جاب الله الشريري في منطقة زاوية المحجوب أمام والدته

قامت عناصر ملثمة من “القوة المشتركة مصراتة” التي يقودها عمر بوغدادة بقتل الشاب جاب الله الشريري “22 سنة” في منطقة زاوية المحجوب أمام والدته.

المغدور، وبحسب مصادرنا، “كان محتجزاً عند القوة المشتركة لمدة 25 يوما تعرض خلالها للتعذيب والسب والشتم والإذلال”.

وتابعت: “بعد خروجه كتب منشوراً على الفيسبوك كشف فيه ما تعرض له من تعذيب وإهانة على يد هذه القوة التي لم يعجبها ما كتبه فأقدمت على مطاردته والرماية عليه وقتله بدم بارد”.

وأضافت: “القوة المشتركة بمصراتة دعمها الدبيبة قبل أيام بـ 100 مليون دينار بموجب قرار رسمي ممهور بتوقيع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة”.

واستكملت: “هذه القوة أقدمت صباح الخميس الماضي على اختطاف وزيري الخارجية والتعليم التقني في مخرج مصراتة أثناء توجههما براً إلى طبرق لأداء اليمين الدستورية، كما أرغمت وزيرة الثقافة على تقديم استقالتها بعد توقيفها لساعات بتوجيهات مباشرة من الدبيبة”.

وأضافت: “هذه القوة أشرفت على تدريبها قوة الأفريكيوم الأمريكية لأجل محاربة داعش، لكن رفعت يدها عنها بعدما تمردت وأصبحت تضم بين صفوفها عناصر متطرفة”.