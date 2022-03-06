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عشرات المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية يؤيدون مبادرة “وليامز”

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحب 46 مرشحاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية بمبادرة مستشارة الأمين العام لجمعية الأمم المتحدة ستيفاني وليامز التي دعت من خلالها البرلمان ومجلس الدولة للاتفاق على قاعدة دستورية قبل نهاية مارس 2022 م.

وطالب المرشحون عبر بيان أصدروه ممهوراً بتوقيعاتهم، مجلسي النواب والدولة بضرورة الانخراط “بشكل إيجابي” مع المبادرة الأممية و “احترام إرداة الليبيين المطالبين بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن”.

كما أكد المرشحون الستة والأربعون على ضرورة احترام الخطوات السابقة للعملية الانتخابية وأن تكون القاعدة الدستورية مكملة لها وأن تُحدد مواعيد الاقتراع بشكل واضح.

وخلص بيان الموقعين إلى رفض أي قرارات أو قاعدة دستورية تتجاهل خطوات العملية الانتخابية داعين لاستكمالها من حيث توقفت بتحديد موعد الاقتراع وإعلان القوائم النهائية للانتخابات الرئاسية والقوائم المبدئية لمرشحي الانتخابات البرلمانية.

يشار إلى أن البيان حمل توقيع 42 مرشحاً للبرلمان و أربعة مرشحين للرئاسة هم سليمان بيوضي – أسعد زهيو – أكرم الفكحال – زائد محمد.
وطالب “البيوضي” في تدوينة له بقية المرشحين في الجانبين البرلماني والرئاسي أن ينضموا لقائمة الستة وأربعين دعماً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستكمال العملية الانتخابية من حيث توقف.

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قناة 218 الليبية

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