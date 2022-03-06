«الأوقاف»: إلغاء التباعد بين المصلين في المساجد

قررت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إلغاء التباعد بين المصلين في المساجد.

ونص قرار الهيئة، أنه بالإشارة إلى كتاب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (755/2/3) المؤرخ في 2022/3/3، بشأن مراحل إعادة الفتح التدريجي المعد من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع البيان؛ “يرجى منكم العمل على إلغاء التباعد بين المصلين في المساجد، وذلك اعتبارا من صلاة عصر اليوم الأحد 3 شعبان 1443 هـ الموافق 6 مارس 2022”.

وأردف البيان؛ “على أن يتم الاستمرار بارتداء الكمامة مع الالتزام بالمرحلة الأولى من مراحل خفض الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.