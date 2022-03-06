الحكم المحلي توصي بتولي البلديات التعاقد على المشاريع الخدمية

أوصى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى سالم، بتولي البلديات التعاقد على المشاريع الخدمية داخل كل بلدية، والعمل على سرعة تنفيذ هذه المشاريع وفق الصلاحيات والضوابط التي أقرتها وزارة الحكم المحلي.

جاء ذلك في الاجتماع التشاوري الذي عقد الثلاثاء بمقر الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، وضم عددا من عمداء البلديات بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية.

وبحث سالم خلال الاجتماع سير عمل البلديات، والصعوبات التي تواجهها أثناء تنفيذ الأعمال المكلفة بها، مشددا على ضرورة استعراض ما تم إنجازه بشكل دوري في الاجتماعات التشاورية القادمة.

وكان وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، قد أكد خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مطلع مارس الجاري على أن الوزارة مستمرة في نقل الاختصاصات للبلديات، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها.

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