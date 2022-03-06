حكومة الدبيبة توافق على صرف منحة شهرية بقيمة 600 دينار لأطفال التوحد

أخبار ليبيا 24

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماعه العادي الثالث للعام 2022، على صرف منحة شهرية بقيمة 600 دينار لفئة أطفال التوحد أسوة ببقية الفئات وفقًا للقوائم المحالة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.. قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عُقِد اليوم الأحد، برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، استحداث مستشفى الحوادث بمنطقة حي عبدالكافي في مدينة سبها.. وذلك في إطار الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالجنوب ونظرًا لما تعانيه المنطقة من نقص في المستشفيات التخصصية والعلاجية.

كما وافق مجلس الوزراء على منح الإذن للمركز الليبي للاعتماد التعاقد مع مركز الخبرات المهنية “بميك” المصري.. لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية للجودة.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على رفع الصبغة العسكرية لمعسكر العواشير الواقع بمحلة الفتح ببلدية سوق الجمعة.. وذلك للاستفادة منه في تنفيذ بعض المشاريع في مجال الصحة والتعليم؛ حيث أن المنطقة مصنفة على أنها تعليمية حسب المخطط العام.

وقرر مجلس الوزراء تخصيص المبنى الحالي التي تمارس بلدية تاجوراء أعمالها منه “سوقًا شعبية” كمقر للبلدية.. وتخصيص قطعة أرض مقام عليها مبنى مستغل حاليًا مقرًا لمراقبة التربية والتعليم بالبلدية بمنطقة إسبان.