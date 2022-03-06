صنع الله: نخسر يوميا 160 مليون دينار جراء إغلاق حقلي الشرارة والفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن الخسائر جراء إغلاق صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل، مبينةً أن ذلك تتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن مجموعة من العصابات المشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج أقدمت على إغلاق صمامات ضخ الخام وأضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً.

وأعلن صنع الله حالة القوة القاهرة، متسائلا “لمصلحة من تأتي هذه الإغلاقات التي أتت بعد قفزة الأسعار التي تجاوزت 100 دولار للبرميل.

وأضاف رئيس المؤسسة: ” نفس العصابة أغلقت هذه الصمامات بين عامي 2014 إلى 2016، وتزامن ذلك مع طفرة الأسعار وكل هذه المؤشرات تؤكد أن لها ارتباطات مشبوهة تحركها أيادٍ خفية لجر البلاد الى فوضى”.

وأشار صنع الله إلى أنه تم تقديم بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات رادعة ودقيقة لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المعيب، على حد تعبيره.

واستطرد رئيس المؤسسة: “لم يكن تحدي الإغلاق الأصعب أو الأخطر على استقرار قطاع النفط، وسينتهي بإذن الله، لكنه الأكثر إيلاما لكل الليبيين، ذلك أن أطراف الفتنة أبت إلا أن تغلق في وقت طفرة الأسعار، ولكن الخطوات القادمة لابد أن تكون حازمة ومحكومة بالمعيار القانوني الجنائي ولا مناص من ملاحقتهم جنائيا لدى النيابة العامة.

وحذر صنع الله من استمرار تعرض البنية التحتية لقطاع النفط إلى أعمال غير قانونية كتخريد خطوط الإنتاج والمعدات السطحية على مرأى ومسمع الجميع.

وأشار إلى إن ذلك ترتب عليه تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها تعطل الميزانيات، مختتما: ندرك ثقل الصعوبات التي يواجهها كل المستخدمين، ولكننا وبعزيمة أبنائنا سنتجاوز كل هذه التحديات للنهوض بالقطاع ليستعيد نشاطه ودوره الحيوي.