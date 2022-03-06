ليبيا الان

النهر الصناعي: التسريب بخط فرعي مغذي لمشروع “جالو – أوجلة” الزراعي

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

فند جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الأخبار المتداولة حول وجود تسريب كبير بالقرب مدينة أوجلة بالمسار الرئيسي لمنظومة السرير – سرت / تازربو – بنغازي، لافتا إلى أن التسريب حدث بالخط الفرعي المغذي لمشروع جالو/ أوجلة الزراعي.

وأكد الجهاز في بيان له، الأحد، قفل التسريب في انتظار الجهات المختصة لإجراء عمليات الصيانة المطلوبة.

وطمأنت إدارة الجهاز كافة المواطنين بأن الإمداد المائي بالمنظومة مستمر وبشكل جيد.

ودعا المكتب الإعلامي بالجهاز إلى ضرورة تحري الدقة في تداول أخبار ومناشط الجهاز.


Post Views:
63

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك