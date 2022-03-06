النهر الصناعي: التسريب بخط فرعي مغذي لمشروع “جالو – أوجلة” الزراعي

العنوان-بنغازي

فند جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الأخبار المتداولة حول وجود تسريب كبير بالقرب مدينة أوجلة بالمسار الرئيسي لمنظومة السرير – سرت / تازربو – بنغازي، لافتا إلى أن التسريب حدث بالخط الفرعي المغذي لمشروع جالو/ أوجلة الزراعي.

وأكد الجهاز في بيان له، الأحد، قفل التسريب في انتظار الجهات المختصة لإجراء عمليات الصيانة المطلوبة.

وطمأنت إدارة الجهاز كافة المواطنين بأن الإمداد المائي بالمنظومة مستمر وبشكل جيد.

ودعا المكتب الإعلامي بالجهاز إلى ضرورة تحري الدقة في تداول أخبار ومناشط الجهاز.