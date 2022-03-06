الصغير: بلاغ الدبيبة بضبط باشاآغا ووزراء حكومته وإحالتهم للمدعي العسكري يؤكد ضعفه

ليبيا – علق السفير السابق حسن الصغير على البلاغ الصادر عن عبد الحميد الدبيبة، بصفة وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال، والموجه لرئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس جهاز المخابرات، ووزير الداخلية، بضبط رئيس حكومة الاستقرار المُكلّف من مجلس النواب فتحي باشاآغا، وأفراد حكومته، وفتح تحقيق عاجل ومهم بالتنسيق مع المدعي العام العسكري.

الصغير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بالامس كتبت عن ضعف دبيبة اليوم الدبيبة يؤكد هذا الضعف ويحاول إثبات العكس بطريقة تثبته”.

وأضاف: “لا يستبعد بأن يوقف الدبيبة مرتبات هولاء ويمنعهم من السفر ويلغي الجوازات الدبلوماسية لبعضهم ويصدر قرارات إقالة للموظفين العموميين منهم”.

وتابع: “خاصة بأن بعضهم يتقلد وظائف قيادية بالداخل والخارج فقط ليثبت بأنه قوي ومتماسك، الغريب والمريب هو عدم وجود اسم وزير الخارجية بحكومة باشاآغا”.

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