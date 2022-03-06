النقض المصرية تبرئ المتهمين في قضية تهريب مهاجرين إلى ليبيا

برأت محكمة النقض المصرية الأحد، المتورطين في تكوين تشكيل متخصص في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا.

وقضت المحكمة، بقبول الطعن الذي تقدم به المتهمون أمامها السبت ضد حكم محكمة الجنايات، والتي أصدرت بحقهم أحكاما مشددة من 3 إلى 5 سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية.

وبحسب أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين البالغ عددهم 19، فإنهم تورطوا بتسليم 4 أشخاص عبر الحدود بين ليبيا ومصر، عبر الاحتيال والخداع بأن أوهموهم بتوظيفهم بليبيا، بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة، وهو ما من شأنه تعريض حياة المجني عليهم للخطر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية