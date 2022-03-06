الدرسي: الوضع في ليبيا لا يخلو من التأثيرات الجانبية للأوضاع الدولية سواء الأزمات الإقليمية

وأشار إلى أن “عدم التفات واشنطن إلى خطوة مجلس النواب بتكليف رئيس حكومة جديد مع العلم أنها لم ترفض هذه الخطوات، ما يعني أنها ليست متحمسة للوضع في ليبيا، وبالتالي تمييع المسألة الليبية وعدم إعطاء شرعية لطرف دون آخر لأجل غير مسمى”.