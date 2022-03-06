لليوم الرابع على التوالي.. الحكومة تغلق المجال الجوي الداخلي

تواصل سلطات الطيران المدني إغلاق المجال الجوي الليبي لليوم الرابع على التوالي، وإيقاف حركة الطيران بين مطارات المدن ما أحدث ازدحاماً في اليوم الأول وأدى لتأجيل كافة الرحلات الداخلية بشكل تام.

وكان الإغلاق بدايةً قد تزامن مع اعتزام وزراء الحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا السفر إلى مدينة طبرق الخميس الماضي لأداء اليمين القانونية أمام البرلمان الذي يتخذ من المدينة مقراً له.

واتهم باشاغا في وقت سابق حكومة الوحدة بإغلاق المجال الجوي، وذلك في بلاغ قدمه للنائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ذلك.

وتسبب هذا الإغلاق في شلل شبه تام لأكثر من 8 مطارات موزعة على كامل التراب الليبي مع مسافات شاسعة ومتباعدة ما فاقم معاناة المواطنين وقضاء مصالحهم وإتمام إجراءات نقل الخدمات من علاج وشحن بضائع وسيولة ولقاحات التطعيم المختلفة لاسيما في ظل مكافحة فيروس كورونا وغيرها من أزمات يدفع ثمنها المواطن في ظل تنامي الصراع السياسي والانقسامات.

وتجدر الإشارة إلى أن مطار معيتيقة وفقاً لجداول رحلاته الخارجية والداخلية المنشورة تباعاً على منصة المكتب الإعلامي يعلن فقط عن الرحلات الداخلية من وإلى مطارات الحقول والموانئ النفطية دون سواها علاوةً على الرحلات الخارجية فيما لم تعلق حكومة الوحدة على اتهامات باشاغا لها بإعطاء الأوامر لإغلاق الرحلات الداخلية.

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