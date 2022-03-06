سفارة كندا: ندعو الأطراف الليبية للحفاظ على الاستقرار

أكدت السفارة الكندية لدى ليبيا مواصلتها دعم المسار نحو الانتخابات الليبية حسب رغبة 2.8 مليون ناخب ليبي.

‏وقالت السفارة الكندية إنها تنضم إلى البيانات الصادرة عن أعضاء آخرين في المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لدعوة جميع الأطراف الليبية للحفاظ على الوحدة والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن الأمم المتحدة جددت التأكيد على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي تحقق منذ التوقيع على وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

ودعت الأمم المتحدة في بيان جميع الجهات الفاعلة إلى تجنب أي تحريض على العنف وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.