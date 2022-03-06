ستيفاني: أطلعت مجموعة من المرشحات للانتخابات على مبادرتي لجمع الليبيين

أجرت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز حوارا اليوم السبت مع مجموعة من السيدات الليبيات اللائي تقدمن بالترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر” إنها حثت المرشحات، عن مختلف الدوائر الانتخابية في ليبيا، على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات تلبية لمطالب أكثر من 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الوطنية.

وأشارت ستيفاني إلى أن المرشحات أعربن عن قلقهن بشأن تدني نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية الليبية ودعون إلى زيادة حصة النساء في الانتخابات.

وأضافت: “من جانبي أثنيت على قرارهن بالترشح للانتخابات وأطلعتهن على مبادرتي التي أعلنت عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى جمع الليبيين إلى كلمة سواء للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية كي يتسنى إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن”.