الدرسي يتهم واشنطن بإطالة أمد الأزمة في ليبيا

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إن الأوضاع التي تشهدها الساحة الدولية ألقت بظلالها على الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول أن تتخذ من ليبيا نوعا من الضغط بشأن الأوضاع في أوكرانيا أو إيران.

وأشار الدرسي في حديث مع سبوتنيك، إلى أن واشنطن ليست متحمسة للوضع في ليبيا، وهو ما يتضح من عدم التفاتها لخطوة مجلس النواب بتكليف رئيس حكومة جديد، متهما واشنطن بإطالة أمد الأزمة في ليبيا، لتضغط بها على الأطراف الأخرى.

واعتبر أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز تمثل السياسة الأميركية، أكثر من كونها مستشارة أممية.

ولفت الدرسي إلى أنه لا يوجد دليل على عدم توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة، حيث توافقا على تكليف الحكومة والتعديل الدستوري، مشددا على أن تكليف رئيس حكومة جديد جاء بعد الفشل في إجراء الانتخابات.

وأضاف عضو مجلس النواب، بأن البديل غير واضح في حال رفضت الأطراف الليبية مبادرة الأمم المتحدة، بإنشاء قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

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