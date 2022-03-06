جهاز النهر: لا وجود لتسرب بأوجلة والامدادات على خط أوجلة وسرت وبنغازي وتازربو مستمرة

نفى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الأخبار التي توردها بعض منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية حول وجود تسرب كبير بقرب مدينة أوجله بالمسار الرئيسي لمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي.

وأكد الجهاز ان كل هذه الأخبار غير صحيحة، وإن التسرب حدث بالخط الفرعي المغذي لمشروع جالو أوجله الزراعي.

وأفادت إدارة المنظومة بأنه تم قفل التسرب وفي انتظار الجهات المختصة لإجراء عمليات الصيانة المطلوبة.

كما طمأنت إدارة الجهاز كافة المواطنين بأن الإمداد المائي بالمنظومة مستمر وبشكل جيد.

وأكد المكتب الإعلامي على ضرورة تحري الدقة في تداول أخبار ومناشط الجهاز.