«الأعلى لطوراق ليبيا»: الاعتصام بحقل الشرارة للمطالبة بحل مشكلة الأوراق الثبوتية

علق رئيس المجلس الأعلى لطوارق ليبيا مولاي قديدي، على اعتصام حملة الرقم الإداري بـ«حراك الطوارق» عند حقل الشرارة.

وقال «قديدي» في بيان مصور، إن “الاعتصام جاء للمطالبة بحل مشكلة أوراقهم الثبوتية ومعاناتهم الإنسانية التي بلغت حوالي 50 عام أو يزيد”.

وتابع؛ أن من أهم أسباب قيامهم بتلك الخطوة هو؛ “عدم اهتمام المسؤولين بمطالبهم في الحكومات المتعاقبة منذ النظام السابق إلى هذا اليوم”.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لطوارق ليبيا سعوا من خلال مجلسهم منذ سنوات إلى “طرح القضية على كافة الأجهزة المعنية لإيجاد حل نهائي لها”، معقبًا؛ “ولم نجد أي تجاوب غير المماطلة والتسويف وتسييس القضية ومحاولة ربطها بأجندات أخرى”.

وختم موضحًا؛ “هؤلاء محرومون من حقوقهم المدنية ومن كافة الخدمات التي تشترط الحصول على الرقم الوطني، أسوة بباقي الليبيين”.