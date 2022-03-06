الحويج يوجه بتنفيذ 53 مشروعا استثماريا

العنوان-طرابلس

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد الحويج، بتنفيذ المشاريع المعتمدة والبالغ عددها الإجمالي 53 مشروعًا استثماريًا موزعة على كافة المناطق في ليبيا، وفق ما أعلنته الوزارة، اليوم الأحد.

واعتمد الحويج أمس السبت، عددًا من المشاريع الاستثمارية خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والطاقات المتجددة.

وأكدت الوزارة، اليوم الأحد، إن الحويج وجه خلال الاجتماع الذي عُقِد أمس السبت، بتنفيذ 53 مشروعًا استثماريًا، منها 24 مشروعًا بالمنطقة الجنوبية و12 مشروعًا بالمنطقة الشرقية، و17 مشروعًا بالمنطقة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع سيجري تنفيذها من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.