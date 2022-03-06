شركة الكهرباء تعلن عن سرقة 4350 متر من الأسلاك الكهربائية

قالت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها أن مجهولين سرقوا أسلاك ضغط عالي في مناطق متفرقة بما مجموعه أكثر من 4 كيلومترات منها مسافة 750 متراً على خط بوجناح والتابع لدائرة توزيع الحي الصناعي في طرابلس.

كما شملت السرقات خط اشميخ بمسافة 2700 متر بدائرة توزيع سوف الجين في بني وليد، كما تمت سرقة خط رقم 13 من فرعية 27 بمسافة 750 متر بدائرة توزيع النجيلة بطرابلس أيضاً، علاوةً على سرقة اسلاك ضغط عالي على خط الظهير بمسافة 150 متر بدائرة توزيع شرق مدينة زليتن .

وناشدت الشركة في بيانها كافة الجهات الأمنية والمواطنين أن تتكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا في البلاد وبشكل شبه يومي وأرهقت كاهل الشركة و تسببت في قطع التيار الكهربائي عن العديد من الأحياء والمناطق السكنية-وفق ما خلص إليه البيان .

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