وزارة الصحة تصدر التقريــر اليومي لحركة مراكـز العـزل

طرابلس 06 مارس 2022 (وال)- أصدرت وزارة الصحة التقريــر اليومي لمراكـز العـزل في مكافحة فيروس كورونا.

وضم التقرير إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل التي بلغ عددها “120” حالة، وإجمالـــي حــالات العنايــــة الفائقــة التي بلغ عددها “59” حالة.

وسجل التقرير أن إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام بلغ عددها “61” حالة مرضية وسجل وفاة “11” حالة بكل أنحاء ليبيا خلال 24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا.

وبلع عدد حالات الدخــول لمراكز العـزل خلال 24 ساعة “12” حالة وبلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل خلال 24 ساعة “17” حالة عقب تلقى العلاج اللازم والتعافي من الفيروس. (وال)

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