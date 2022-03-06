وزارة التعليم تؤجل عطلة نصف السنة إلى آخر أسبوع من شهر رمضان المبارك

وجهت وزارة التعليم بالحكومة منتهية الولاية خطاباً إلى مراقبات التعليم حددت خلاله موعداً لعطلة نصفة السنة لهذا العام لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي و الثانوي.

وأكدت الوزارة استمرار الدراسة و ترحيل موعد عطلة نصف السنة إلى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك الذي يوافق 24 من شهر أبريل القادم ، على أن تُستأنف الدراسة بعد عطلة عيد الفطر مباشرة.

ونوهت الوزارة إلى أن الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ستبدأ بتاريخ عشرين مارس بواقع خمسة أيام في الأسبوع من يوم الأحد و حتى الخميس.