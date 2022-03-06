صلاح مريحيل يستلم مهامه سفيرا مفوضا فوق العادة في بريطانيا

استلم السفير صلاح مريحيل مهام عمله سفيرا مفوض فوق العادة لدولة ليبيا لدى المملكة المتحدة، اليوم الأحد.

وقام السفير بتقديم نسخة من اوراق اعتماده لوزارة الخارجية البريطانية ، مؤكدا “تشرفه بتمثيل بلاده لدى المملكة المتحده ، وعلى عمق العلاقة بين البلدين وتطلعه لتعاون مثمر مع في كافة المجالات”.

وكان مريحيل قد شدد خلال لقائه بالفريق الدبلوماسي العامل بالسفارة على “ضرورة العمل بكل جد لخدمة مصالح الدولة الليبية ورعايتها وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين الليبيين المتواجدين في المملكة المتحدة” وفق تعبيره.

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