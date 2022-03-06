وليامز تحث المترشحات للبرلمان على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات

العنوان-طرابلس

حثت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، المترشحات للانتخابات البرلمانية على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات، كما أطلعتهن على مبادرتها السياسية التي أعلنتها قبل يومين لدفع العملية السياسية.

وقالت وليامز في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، إنها أجرت “اليوم حوارًا ملهمًا مع مجموعة من السيدات الليبيات اللائي تقدمن بالترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد ريزدون زينينغا”.

وأكد وليامز أنها حثت المترشحات، عن مختلف الدوائر الانتخابية في ليبيا، على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات تلبية لمطالب أكثر من 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الوطنية.

وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن المشاركات في الحوار “أعربن عن قلقهن بشأن تدني نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية الليبية ودعون إلى زيادة حصة النساء في الانتخابات”.

وأكدت وليامز أنها أثنت من جانبها على قرارهن بالترشح للانتخابات وأطلعتهن على مبادرتها التي أعلنت عنها أخيرًا والتي تهدف إلى جمع الليبيين إلى كلمة سواء للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية كي يتسنى إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وكانت قد اقترحت وليامز، يوم الجمعة، على مجلسي النواب والأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية. كما طلبت من المجلسين تسمية 6 ممثلين عنهما في اللجنة واقترحت اجتماعًا للجنة في 15 مارس الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.