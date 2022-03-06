ندوة للتوعية بأهمية سلامة الغذاء وتأثيرها في قطاع السياحة

نظم مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة السبت، ندوة بعنوان سلامة الغذاء، حيث أكدت مديرة المكتب سعاد الغدامسي على أن سلامة الغذاء تعد عنصرا مهما في اختيار المقاصد والوجهات السياحية.

وأشارت الغدامسي إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار البرامج التي تهدف إلى التوعية بأهمية سلامة الغذاء، التي تعتبر من المواضيع المهمة في مجال السياحة، ومن المجالات المرتبطة بالقطاع.

من جانبه أوضح رئيس وحدة الرقابة على الغذاء والدواء سوق الجمعة أبو بكر مروان، من خلال محاضرة ألقاها، دور الجهات والمؤسسات الحكومية في مكافحة الأغذية غير المطابقة للمواصفات والمنتشرة في الأسواق، وسبل تصنيفها والتعرف على السلع المغشوشة، لتجنب المخاطر الناجمة عن ذلك.

وحضر الندوة مندوبون عن جهاز الحرس البلدي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ووزارات الداخلية والتعليم والثقافة، إلى جانب مندوبين عن الفنادق، وعدد من الخبراء في التغذية، والجمعيات والمنظمات والشركات العاملة في مجال الغذاء والتموين.

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