متناسياً أنه سلطة تنفيذية.. الدبيبة: خارطة طريقي لازالت قائمة ولها كامل الشرعية

جدد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، “رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن انتخابات برلمانية جديدة”، بحسب قوله.

واتهم الدبيبة، في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام، “مجلسي النواب والدولة بمحاولة خلط الأوراق للتمديد لولايتهم مرة أخرى من خلال فرض واقع سياسي جديد، بدءا بإغلاق المحكمة الدستورية ثم محاولة فرض حكومة رغم عدم توافق كافة الأطراف”، بحسب قوله.

وزعم الدبيبة، أن “خارطة طريقه لازالت قائمة ولها كامل الشرعية المنبثقة عن اتفاقات جنيف والحوار السياسي ومؤتمر باريس والمجتمع الدولي ومجلس الأمن”، بحسب قوله.

ورحب الدبيبة بـ “مقترح الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإيجاد قاعدة دستورية تمهد للانتخابات القادمة”، مؤكدا أن “حكومته ستسير في أي اتجاه من شأنه الذهاب إلى الانتخابات الخيار الديمقراطي الذي ينتظره الليبيون منذ سنوات”، بحسب قوله.

ودعا الدبيبة، وزراءه، إلى “الاستمرار في عملهم وعدم الإنصات لمنصات التواصل الاجتماعي وخدمة المواطنين، واتخاذ قراراتهم بجرأة وشجاعة والمحافظة على أموال الشعب”، بحسب قوله.

وزعم أن “هناك تأييدا على المستوى الدولي لموقف حكومته الرافض للمراحل الانتقالية والمطالب بالانتخابات وهو ما أبلغه به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والاتحاد الأوروبي وعدد من رؤساء الدول والحكومات الصديقة”، بحسب قوله.