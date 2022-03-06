كندا تنضم إلى الداعمين الدوليين لمبادرة «وليامز» وتدعو للاستقرار

أعلنت سفارة كندا لدى ليبيا، اليوم الأحد، تأييدها لموقف الدول الدولية الداعمة لوساطة تقودها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وطالبت الأطراف الليبية بالامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تقوِّض الاستقرار.

وأعاد حساب السفارة على «تويتر» نشر تغريدة بعثة الأمم المتحدة بشأن بيان الأمين العام حول التطورات السياسية في ليبيا، والإعلان عن مبادرة تقودها وليامز لتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية.

وعلقت السفارة بتأكيدها على مواصلة دعم المسار نحو الانتخابات، وفق رغبة 2.8 مليون ناخب ليبي.

– وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية

– الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن العنف

– 5 دول تؤكد دعمها وساطة وليامز.. وتتعهد بمحاسبة من يهدد بالعنف

وقالت إنها «تنضم إلى البيانات الصادرة عن أعضاء آخرين في المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لدعوة جميع الأطراف الليبية للحفاظ على الوحدة والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار في ليبيا».

والجمعة الماضية، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز إنها خاطبت مجلسي النواب والدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، دعمها الوساطة التي تقودها وليامز، وتعهدت بمحاسبة من يهدد باستخدام العنف.