سعر برميل النفط يقترب من حاجز الـ “120 دولارا”

العنوان-طرابلس

اقترب سعر برميل النفط من حاجز الـ 120 دولارا، فيما توقع بنك جيه.بي مورغان في مذكرة الخميس أن خام برنت. قد ينهي العام عند 185 دولارًا للبرميل إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل.

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات لحظر واردات الطاقة الروسية، لكنه لم يفرض حتى الآن عقوبات كاملة على النفط.

وقال محللو جيه بي مورغان في المذكرة أن 66% من النفط الروسي يكافح حاليا للعثور على مشترين، مشيرين إلى أن حجم صدمة المعروض كبير على المدى القصير لدرجة أن أسعار النفط بحاجة للوصول إلى 120 دولارًا للبرميل والبقاء عليها لعدة أشهر، على افتراض أنه لن تكون هناك عودة فورية للخام الإيراني. مع اتساع نطاق العقوبات والتحول إلى أمن الطاقة أولوية عاجلة، فمن المحتمل أن تكون هناك تداعيات على مبيعات النفط الروسية في أوروبا والولايات المتحدة، مما قد يؤثر على ما يصل إلى 4.3 مليون برميل يوميًا”.

البنك حافظ على توقعاته السعرية، والتي تتطلب أن يصل سعر خام برنت إلى 110 دولارات في المتوسط في الربع الثاني. و100 دولار في الربع الثالث، و90 دولارًا في الربع الرابع.

وبدون عودة النفط الإيراني إلى السوق يتوقع البنك أن يبلغ متوسط أسعار النفط 115 دولارا في الربع الثاني. و105 دولارات في الربع الثالث و95 دولارا بحلول الربع الرابع.