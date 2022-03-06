مؤسسة النفط: 160 مليون دينار خسائر يومية لإغلاق حقول الشرارة والفيل

ليبيا – أفادت المؤسسة الوطنية للنفط اليم الأحد أن إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل تتسبب في فقدان 330 الف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار.

‏‎رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله علق على إغلاق صمامات ضخ الخام قائلًا: “تأكد لنا أن مجموعة من العصابات المشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج أقدمت على إغلاق صمامات ضخ الخام وأضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلًا، وعليه فإننا مضطرون لإعلان حالة القوة القاهرة وعلى النحو المعمول به في الصناعة النفطية”.

وأضاف صنع الله: “لمصلحة من تأتي هذه الإغلاقات؟ أتت بعد قفزة الأسعار التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، نفس العصابة أغلقت هذه الصمامات بين عامي 2014 إلى 2016 م وتزامنت مع طفرة الأسعار، وكل هذه المؤشرات تؤكد أن لها ارتباطات مشبوهة تحركها أيادي خفية لجر البلاد إلى فوضى، وقد تم تقديم بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات رادعة ودقيقة لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المعيب”.

وتابع صنع الله حديثه بالقول: “لم يكن تحدي الإغلاق الأصعب أو الأخطر على استقرار قطاع النفط وسينتهي بإذن الله، لكنه الأكثر إيلامًا لكل الليبيين، ذلك أن أطراف الفتنة أبت إلا أن تغلق النفط في وقت طفرة الأسعار، ولكن الخطوات القادمة لا بد أن تكون حازمة ومحكومة بالمعيار القانوني الجنائي ولا مناص من ملاحقتهم جنائيًا لدى النيابة العامة”.

‏‎رئيس المؤسسة اختتم تصريحه: “منذ عقد من الزمن تتعرض البنية التحتية لقطاع النفط إلى أعمال غير قانونية من اعتداءات على البنى التحية و تخريد خطوط الإنتاج والمعدات السطحية على مرأى ومسمع الجميع، وترتب عليها تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها تعطل الميزانيات، وندرك ثقل الصعوبات التي يواجهها كل المستخدمين. ولكننا وبعزيمة أبنائنا سنتجاوز كل هذه التحديات للنهوض بالقطاع ليستعيد نشاطه ودوره الحيوي”.

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