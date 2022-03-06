عبد الرحمن الشاطر : نُؤيد وندعم كل ما يؤدي إلى الانتخابات في يونيو

طرابلس 06 مارس 2022 (وال)- أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن خليفة الشاطر، أنه يؤيد ويدعم كل خطوة أو إجراء يفضي إلى إقامة الانتخابات في الموعد المحدد.

وقال الشاطر – في اتصال مع وكالة الأنباء الليبية “وال” – إنه “منذ عام 2017 ونحن ندعو إلى ضرورة إقامة الانتخابات التي تتم عن طريق صناديق الاقتراع عوضا عن صناديق الذخيرة، وهذا موقفنا الراسخ والدائم، ونضيف لذلك أننا نرفض كل المراوغات والمماطلة التي قد تؤدي إلى تجاوز شهر يونيو المقبل”.

وعند سؤاله عما إذا كانت الفترة الفاصلة بين الآن وشهر يونيو المقبل لإجراء الانتخابات كافية، قال الشاطر : “إذا صدقت النوايا والمساعي، وتم النأي عن المراوغات فإن الفترة بالتأكيد كافية”. (وال)

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