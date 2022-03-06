إدارة مشروع النهر الصناعي

أخبار ليبيا 24 – نفى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وجود تسرب كبير بالقرب مدينة أوجلة. بالمسار الرئيسي لمنظومة السرير – سرت / تازربو – بنغازي. وأكد الجهاز أن ما يرد من أخبار بمختلف منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية غير صحيح وغير دقيق. وأوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن التسرب حدث بالخط الفرعي المغذي مشروع جالو/ أوجلة الزراعي. وأفادت إدارة المنظومة بأنه تم قفل التسرب وفي انتظار الجهات المختصة لإجراء عمليات الصيانة المطلوبة. وطمئنت إدارة الجهاز كافة المواطنين بأن الإمداد المائي بالمنظومة مستمر وبشكل جيد. مشددة على ضرورة تحري الدقة في تداول أخبار ومناشط الجهاز .

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