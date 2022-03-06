اليسير: ما حدث من الوصول للحكومة الليبية هو نوع من التوافق لحد كبير ما بين كل الأطراف

قال رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن “ما حدث من الوصول للحكومة الليبية هو نوع من التوافق لحد كبير ما بين كل الأطراف”، بحسب قوله.

وأكد اليسير في تصريحات خاصة بقناتنا، على أنه “لا يوجد توافق كامل، وهذا شبه مستحيل”، بحسب قوله.

وأشار انه ان “كان هناك نوع من التوافق لن يكون حظه من النجاح كبير ما دام هناك عقبات موجودة في طريقه”، مضيفا أن “الإشكالية صعب تصديقها أن من جاء بهذه الحكومة ومن هي هذه الحكومة الجديدة وأنها ستكون حلًا أو أفضل من الموجود، كل هؤلاء في نفس الصف، الصف المدمر للدولة ومن يجعل مستقبلها مرتهن لهم ولصراعاتهم وأهدافهم بسلب المال العام، وهذا شيء أليم واختطاف الدولة الليبية والسير فيها في دائرة مفرغة”، بحسب قوله.

وأكمل حديثه قائلا: “نتمنى التوفيق لأي جهة تسعى للوصول الاستقرار في ليبيا حتى وإن كنا في داخلنا نجد صعوبة في التصديق، البعثة الأممية للأسف هي ألعوبة في يد الأطراف المتنفذة ولها الأموال في طرابلس وبعض العواصم التي هي مجموعات تدور في ليبيا في حالة الفوضى ومصرة أن تبقى ليبيا في حالة الفوضى، البعثة ومن يمثلها دائمًا في حالة من الاستقطاب من هذه الأطراف التي تعمل على نشر الفوضى ومن يرغب أن تبقى ليبيا في حالة الفوضى الآن تمكن ونجح من أن يلهي الشعب الليبي في الحكومتين وأي حكومة تنجح منهم هو الرابح”، بحسب قوله.

وأضاف أيضا: “بالنسبة للإخوان المسلمين هم ومن تحالف معهم من سراق المال العام والمليشيات هدفهم أن تبقى ليبيا في حالة الفوضى، سواء نجحت حكومة الدبيبة أو باشاغا في الوقت القائم والمرتهن الآن، والفوضى القائمة والسيطرة على مفاصل الدولة من قبل المليشيات، لا يهمه يأتي باشاغا أو يمشي الدبيبة هم المستفيدين من هذه الفوضى والليبيين نسوا الألم الذي يعانون منه وأنهم يريدون انتخابات ورجوع الأمانة لهم، وأن بلدهم مستعمرة من قوة أجنبية غاشمة، متغطرسة دمرتنا واحتلتنا لـ 500 سنة وخلفت الاستعمار”، بحسب قوله.

ولفت إلى أن “الجميع يتعامل مع واقع أليم؛ لأن الدولة مخترقة من مخابرات تركية وتتلاعب بالوضع القائم، ولن تسمح بقيام وضع جديد لا يتماشى مع مصالحها، مضيفًا: “أي نظام جديد سيأتي نتمنى له النجاح، ولكن الواقع الذي تعلمناه أن هذه لعب سياسية، اللعبة التي في مجلس الدولة أن يتفقوا ومن ثم يعارضوا”، بحسب قوله.