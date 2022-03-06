العريبي: هناك من لا يريد الذهاب لانتخابات بتواريخ ثابتة.. ولا يحق لويليامز التدخل

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي على أن ما حدث هو اتفاق ليبي ليبي من قبل لجنة منبثقة من مجلس النواب ولجنة من مجلس الدولة عقدت أكثر من 7 اجتماعات، آخرها في طبرق، بحضور لجنة خارطة الطريق ولجنة خارطة الطريق من مجلس النواب وتم الاتفاق على التعديل الدستوري والتصويت عليه بأكثر من 120 نائبًا.

العريبي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن البعثة الأممية نفسها تتضمن أشخاصًا مرتشين ولا يريدون تقاربًا ليبيًا ليبيًا. مشيرًا إلى أنه تم التقارب وتكليف باشاآغا وهو شخص من مصراته وكان مناوئًا لبرقة، لكن من أجل السلام ولم ليبيا تم القبول به رئيس وزراء ومنحه الثقة دون التدخل في حكومته، بل على العكس غير أكثر من وزير وأخذ البراح الكامل دون ممارسة الضغط عليه.

وشدد على أن هناك من لا يريد لليبيا الخير والسلام والمصالحة الوطنية الحقيقية والذهاب لانتخابات بتواريخ ثابتة، مضيفًا: “نحن نريد أن ننسى الماضي ونتصالح ونلم الليبيين وعودة المهجرين وجبر الضرر، ما الإشكالية؟ نحن جلسنا مع بعضنا وخارطة الطريق مع مجلسي الدولة والنواب واتفقنا وحتى باشاآغا من يزايد عليه؟ رجل شجاع في الحرب والسلم واعطى له الثقة والحكومة لا يوجد فيها شخصيات جدلية وتوافق كبير جدًا، ما البديل إذًا؟ البديل نحن في برقة نحصل حكمًا ذاتيًا، قائد مليشيا لم يحصل وزارة معينة يصدر بيانًا ضد الحكومة هذه مشكلة! أو رئيس حكومة يدفع 100 مليون لمليشيا معينة لتقبل الأجواء بين الشرق والغرب وتمسك وزارات وتحبسهم لماذا لم تتكلموا عن هذا؟ وناقشتم هذا؟

وأردف: “لدينا في برقة مربوعة واحدة ونخرج بحل أن ليبيا واحدة، أنتم في الغرب عندكم 100 مربوعة ولا نعرف مع من نتفاهم. ستيفاني تراجعت عن 6/6 واعترفت بلجنة خارطة الطريق، نحن نمد يدينا للسلام وجلسة حلف اليمين كانت بالاسم والجلسات منقولة ولم يكن هناك تدليس، نحن لم نأتِ برئيس حكومة من برقة، توافقنا على باشاآغا ونحترمه ونقدره حاربناه رجلًا وصالحناه رجلًا”.

كما نوّه إلى أنه لا يحق لستيفاني وليامز التدخل بالشأن الليبي خاصة بعد التوافق من أجل السلام والمصالحة الوطنية ولإجراء الانتخابات، مؤكدًا على أنه من الضروري أن تشهد البلاد توافقات.

وتابع: “سهام سرقيوة زميلتنا وصديقتنا ولا نعلم مصيرها ونؤكد لك ليست عند القيادة العامة، القيادة العامة لم تأخذ ولا وزارة، أسامة حماد محسوب مع السراج ويعرف تركيبات طرابلس ومصراته، لذلك النواب وقعولا له وعددهم 6. نحن الليبيون جلسنا مع بعض سواء عقيلة أو حفتر أو باشاآغا والحكومة أراها راضت جميع الأطراف كل المكونات ممثلة فيها، ونحن تنازلنا كثيرًا وأعطينا براحًا لفتحي باشاآغا، هل تصدق أن الدبيبة في شهر 6 سيجري انتخابات؟ هو تعهد أنه لن يدخل الانتخابات ودخل لها، الدبيبة كذاب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية