الدبيبة يتهم مجلس النواب بمحاولة فرض حكومة موازية

اتهم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مجلس النواب بمحاولة فرض حكومة موازية، رغم عدم توافق كل الأطراف على ذلك، بعد أن اقترح تشكيلها وصوت بمنح الثقة لها بطريقة غريبة.

وأضاف الدبيبة في كلمة له خلال اجتماع وزاري، بأن البعض من مجلسي النواب والأعلى للدولة يسعى للقيام بمحاولة يائسة، لخلط الأوراق، وخلق واقع جديد من أجل التمديد.

وجدد تمسكه بإجراء الانتخابات البرلمانية نهاية يونيو، مبديا استعداده لتسليم السلطة للحكومة المنبثقة عن البرلمان الذي سيتشكل عقب هذه الانتخابات.

وأعلن الدبيبة ترحيبه بالمبادرة الأخيرة التي طرحتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، والتي طلبت تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، واصفا موقف حكومته دوليا بالجيد.

وطالب الدبيبة وزراء حكومته بتفنيد الأخبار التي وصفها بالكاذبة، وتتحدث عن مغادرتهم أو استقالتهم، والتي بدأت تنتشر بشكل واسع خلال الآونة الأخيرة.

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