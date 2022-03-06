البيوضي: دعوة الدبيبة لإجراء الانتخابات البرلمانية فقط نهج سياسي للاستمرار أو التعطيل

وصف المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، دعوة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، بإجراء انتخابات برلمانية فقط في منتصف العام الجاري، بـ”المعرقلة والمعطلة” للتحول السياسي في ليبيا، مؤكدا أن دعوته تصرف غير مقبول ونهج سياسي يعبر عن نوايا للاستمرار أو التعطيل.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”رئيس الحكومة إن (الخطة التمهيدية الشاملة) خارطة الطريق المتفق عليها بين الأطراف الليبية في نوفمبر 2020 والتي جاءت بك رئيسا للوزراء تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذه الإشارة أكدها بيان الدول الخمس ومبادرة ستيفاني ويليامز الأخيرة”.

وأضاف: ”إن محاولاتكم بتمرير رؤيتكم الخاصة وفريقكم الاستشاري بإجراء انتخابات برلمانية فقط، هو تصرف غير مقبول ونهج سياسي يعبر عن نوايا للاستمرار أو التعطيل”.

وتابع: ”مراسلات للبعثة الأممية من خلال طرف ثالث (صنعته) على عينك لتبني مشروعك السياسي، خدعة جميلة لكنها مكشوفة ولا ترتقي لمستوى العمل السياسي المهني”.

واستطرد: ”أسمح لي بتذكرك بأن إجراء الانتخابات قبل يوليو 2022 (موعد) انتهاء الخطة التمهيدية الشاملة هو الحل السلمي الوحيد، وهو سر الدعم والزخم المساند لك، وهذه الحالة ستنتهي تماما إذا اخترت الاستمرار في محاولات التعطيل والمماطلة”.

واختتم قائلا: ”أدعوكم لوقف هذه الممارسات لأنها ستؤدي في النهاية لإعادتنا للمربع الأول، ومن دون مواربة فهي محاولة للالتفاف على إرادة الليبيين وعلنية بعدم الرغبة في تسليم السلطة” .