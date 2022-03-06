حكومة الدبيبة توقف العمل بمذكرة تفاهم حول المساواة بين الجنسين

قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، إيقاف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدولة لشؤون المرأة ومنظمة الأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين، بعد أن أثارت جدّلًا واسعًا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأن قرار إيقاف العمل، تم بقصد ”تجنب أي شبهات“، وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وخُصص الاجتماع، حسب المكتب الإعلامي، لمناقشة التقرير المقدم من وزيرة العدل الليبية حليمة عبدالرحمن رئيسة اللجنة المكلفة بالتحقيق الإداري مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بشأن توقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة حول

وبين المكتب الإعلامي، أن التقرير المقدم من وزيرة العدل ”خلص إلى صحة الإجراءات التي اتبعتها وزيرة الدولة لشؤون المرأة إداريًا وأن الدولة الليبية متحفظة مسبقًا على بعض بنود المذكرة التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأقر المجلس إيقاف العمل بالمذكرة احتياطيًا لتجنب أي شبهات“.

وأثار توقيع مذكرة التفاهم في وقت سابق، جدلا واسعا في الشارع الليبي ومخاوف من أن تكون هذه الخطوة متعارضة مع التشريعات والقوانين الليبية والقيم الدينية.

بينما اعتبر مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان له، أن ”مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية وبعثة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا لا تتعارض مع التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ولا تمس بالقيم الدينية والاجتماعية والوطنية للمجتمع الليبي“.