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القبض على عصابة تمتهن سرقة الأغنام في الغيران

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت دوريات مركز شرطة الغيران ودوريات قسم البحث الجنائي من ضبط مركبتين، الأولى من نوع هيونداي نقل خضراء اللون معتمة الزجاج مركونة بجانب الطريق بمنطقة الغيران، والثانية نوع سامسونج سوداء اللون معتمة الزجاج بدون لوحات يستقلها شاب وفتاة.

وتبين بعد الاستدلال أن المركبتين تتبعان لذات العصابة، وهي عصابة مختصة بسرقة الأغنام حيث تم العثور على عدد من رؤوس الأغنام داخل المركبتين تمت سرقتها من منطقة الغيران ومزارع السكت.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين بالعملية وإحالتهم للجهات المختصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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