الشركسي: إنجازات حكومة الدبيبة في الثلاث أيام السابقة إغلاق المجال الجوي واختطاف مواطنين وقتل مواطن بدم بارد

تمسك عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة ومباشرة، رافضًا استغلالها في إفساد الحياة السياسية.

وقال الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”إنجازات الحكومة في الثلاث أيام السابقة، إغلاق المجال الجوي، واختطاف مواطنين بما فيهم امرأة ولن نقول وزراء، وقتل مواطن بدم بارد تحت أعين الكاميرات”.

وأضاف أن المجتمع الدولي يعترف بالحكومات أو لا يعترف بها لا يعنينا، ولكن على الأقل عليه الاعتراف بحق الناس في العيش بالأمان”.

وتابع: ”ألف نعم للانتخابات، نريد انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ومباشرة، قاتلنا من أجلها سنة كاملة فحرمتنا منها المؤسسات المحلية والحكومة الفاسدة”.

واستطرد: ”الآن تريد هذه الحكومة الفاسدة استغلال هذا الاسم وهذا المصطلح الذي أفسدته لصالحها، وبالعموم نعم للانتخابات ولن نكون إلا دافع بها ورافد لها”.