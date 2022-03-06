الدبيبة: ناقشتُ مع السفير التركي مستجدات العملية الانتخابية

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع السفير التركي كنعان يلماز التطورات السياسية ومستجدات العملية الانتخابية في ليبيا.

وبحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، فإن الدبيبة، التقى مساء اليوم الأحد سفير دولة تركيا المعتمد لدى ليبيا كنعان يلماز .

وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ، بالإضافة إلى التطورات السياسية ومستجدات العملية الانتخابية.

وكان الدبيبة، قد التقى في وقت سابق اليوم الأحد، رئيس أركان الجيش في حكومته محمد الحداد، وما يعرف بمدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي-آمر ما يعرف بـ«غرفة العمليات المشتركة».