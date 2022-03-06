4 وفيات و28 مصابا في حوادث سير بسرت خلال نوفمبر

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرين، جراء حوادث سير متفرقة في سرت خلال شهر نوفمبر المنقضي.

وأفادت إحصائية قسم المرور بمديرية أمن سرت بزيادة عدد حوادث السيارات خلال شهر فبراير في نطاق سرت مقارنة بالشهر السابق يناير 2022.

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وأوضحت الإحصائية أن الحوادث أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص، و15 آخرين إصاباتهم خطيرة، و13 شخصًا بإصابات بسيطة، لافتة إلى أن عدد المركبات المتضررة بلغ 15سيارة، بقيمة أضرار مادية مقدرة بـ 290 ألف دينار.