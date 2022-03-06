مجلس الدولة يتجه لتشكيل لجنة تشاور مع البرلمان حول تنظيم الانتخابات

خلص الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدولة -الأحد في طرابلس- إلى تشكيل لجنة تشاورية مشتركة مع البرلمان بشأن وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة.

وأضاف مجلس الدولة خلال بيان أصدره عقب الاجتماع إلى أنه اعتمد آلية لاختيار أعضاء اللجنة من المجلس على أن يتم انتخابها في الجلسة المقبلة .

وأشار بيان مجلس الدولة إلى رفضه لاستمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ومطالبة الجمعية العمومية للمحكمة بإعادة تفعيل الدائرة في أسرع وقت، معتبراً أن مواصلة الإغلاق تعطيل للعدالة.

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