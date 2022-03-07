مجلس النواب لوليامز: مبادرتك تعدّ مسارا موازيا غير مبرّر خاصة بعد التوافق بيننا وبين مجلس الدولة

وجه 92 عضوا بمجلس النواب، مذكرةً توصيحية، اليوم الإثنين، إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

النواب، وفي مذكرتهم التي تحصلت قناتنا، على نسخة منه، قالوا: “بالإشارة إلى الكتــــــــــــــــاب الموجه من قبلكم لرئيس مجلس النواب تحت الرقم الاشاري: SASG/2022/OC.05 الصادر بتاريخ 3 مارس 2022 والذي تقتـــــــــــرحون فيه تشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافقية تحت رعاية البعثة الأممية وتدعون مجلس النواب لتسمية ستة أعضاء لعضوية هذه اللجنة وتحددون موعدا للرد أقصاه 8 مارس 2022”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتابعوا: “وحيث أن هـذه الخطوة أتت بشكل مفاجئ وتعد مسار موازي غير مبرر خصوصا بعد ما تم التوصل إليه من توافق ليبي – ليبي بين مجلسي النواب والدولة توج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر، والذي حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده وأولوياته بكل وضوح لنصل إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن”.

وأوضح النواب حيثيات ودوافع وأهداف ما تم من خطوات مؤخرا، قائلين: “إن تشكيل اللجنة التي تم اقتراحها مؤخرا من قبلكم هو تحديدا ما ورد بالفقرة 5 من التعديل الدستوري الثاني عشر كخيار بديل في حال فشل التوافق حول تعديل مسودة الدستور عبر لجنة الخبراء التي سيشكلها المجلسين ألان وفق الفقرة 1 من نفس المادة بتمثيل جغرافي متوازن، وإن مجلس النواب قد التزم بالمشاركة الإيجابية بالحوار الذي أشرفت عليه البعثة الأممية وقد أنجز ما بعهدته من استحقاقات لتجرى الانتخابات في موعدها المحدد، وإن العجز عن إجراء الانتخابات في موعدها أوضح العديد من العوائق والصعوبات التي يتعذر إجراء الانتخابات دون وضع الحلول الناجعة لها، وإن العجز عن إجراء الانتخابات في موعدها هو ما دعا مجلس النواب لإعادة التواصل مع مجلس الدولة بهدف التوافق حول خارطة طريق جديدة وتعديل دستوري وهو ما تم التوصل إليه وفق نص الماد 12 من ملاحق بالاتفاق السياسي وأعلنت اللجنتين موافقتها التامة عليه وتم إقراره رسميا”.

وتابع النواب: “إن الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها أوضح الحاجة الماسة لاعتماد دستور للبلاد وانجاز مصالحة وطنية أولا، حتى يصبح القبول بالنتائج ممكنا وقبول الأطراف المختلفة لترشح البعض أو فوز الآخر بالانتخابات ممكنا، وإن المواعيد التي حددت بخارطة الطريق وبالتعديل الدستوري جاءت بناء على ما أفاد به السيد رئيس المفوضية العليا للانتخابات من تعذر إجرائها قبل ثمانية أشهر كحد ادني وبعد تقدير المدد اللازمة للاستفتاء على الدستور، وإن ما دعا مجلس النواب والدولة إلى تشكيل لجنة من الخبراء لتعديل مسودة الدستور هو خلق المزيد من التوافق الوطني حول المسودة بعد المعارضة الشديدة التي واجهتها المسودة الحالية من قبل أطياف متعددة بالمجتمع تعذر معها عرض المسودة كما هي للاستفتاء رغم استلام المفوضية لنسختها منذ 2018، وإن الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية أمر سبق إن أعلن مجلس النواب رفضه وذلك لقناعة المجلس بحاجة الدولة في هذه المرحلة لرئيس منتخب يمتلك قوة الشرعية من الشعب مباشرة وليس مكلفا، وذات الموقف يصر عليه أيضا طرف يسيطر على نصف البلاد ويضعه شرطا أساسيا للحل وذلك بسبب غياب الثقة مع باقي الأطراف وبسبب المخاوف من الالتفاف على الشرعية عبر شراء الولاءات أو غيره من الأساليب الغير قانونية”.

وأضافوا: “إن التهديدات والضغوط التي تمت ممارستها على مجلس الدولة للتراجع فيما تم مؤخرا من توافقات مع مجلس النواب وما تم من تهديد للنواب ومن عرض للرشاوى لشراء الذمم يظهر حجم الخلل الأمني الذي يجب معالجته وحجم الفساد الذي لابد من القضاء عليه حتى تنجح الانتخابات، وإن جلسات الاستماع العلنية للمفوضية التي عقدها مجلس النواب وبثت عبر مختلف القنوات أوضحت العوائق والتحديات الأمنية والتي للأسف لم تعمل الحكومة السابقة على معالجتها أو اتخاذ أي خطوة بشأنها أو حتى التحقق منها، وهو ما اظهر جليا عدم جدية الحكومة في انجاز الانتخابات”.

وعدد النواب العوائق، قائلين: “القوة القاهرة التي أعلنت رسميا عنها المفوضية ولا تزال قائمة والتي تشمل عوائق قانونية بسبب الأحكام الصادرة ضدها ومنها الحكم الصادرة عن محكمة استئناف مصراته في الدعوى رقم 191/2021 الذي تعذر معه إعلان القوائم النهائية للمرشحين، إضافة إلى التهديدات التي تتعرض لها المفوضية وموظفيها في حال احتواء قوائم المرشحين عن أسماء معينة أو في حال خلوها من أسماء أخرى، بالإضافة إلى تزوير الأرقام الوطنية والذي تجاوز 20% من الإجمالي، والتزوير في حمل الجنسية الوطنية الذي وصل إلى أرقام مخيفة حسب تقارير الأجهزة الأمنية، والتهديدات الأمنية أمام حماية المراكز الانتخابية والتقارير الواردة حول عمليات إرهابية تستهدف المراكز الانتخابية، وسرقة البطاقات الانتخابية وعمليات نقل الناخبين من مراكز لأخرى دون علمهم، والضغوط التي تعرض لها القضاء وأدت إلى صدور أحكام واضح جليا قصورها وإنها صادرة تحت الضغط والتهديد”.

وفي شق السلطة التنفيذية، قال النواب: “إن إعادة تكليف حكومة جديدة لم يكن غاية بحد ذاته وإنما ضرورة تطلبتها المرحلة حتى نستطيع فعلا استعادة فرصة توحيد مؤسسات الدولة، ووقف الإهدار والاستنزاف الكبير لمقدرات الدولة الذي تجاوز مستويات الفساد التقليدية، إضافة إلى استعادة الثقة بين الأطراف السياسية وضمان توافق وطني واسع يقف في وجه مخاطر الانقسام ويضمن التأسيس لعملية سياسية ناجحة تنتهي فعلاً بانتخابات يقبلها ويقبل نتائجها الجميع، وكما أن اتخاذ هذه الخطوة تم بناء على خارطة الطريق التي تم إقراراها سابقا بالتوافق مع مجلس الدولة وقد استبعد خيار التمديد لحكومة الوحدة الوطنية”.

وعدد النواب أسباب تغيير الحكومة، قائلين: “إخلال رئيس الحكومة بتعهده بعدم الترشح للانتخابات وفق نص الفقرة 1 من المادة الثانية لاتفاق جنيف، وعمله على عرقلة الانتخابات بهدف البقاء لأطول فترة ممكنة وعدم تقديم الدعم اللازم وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، والعجز عن توحيد المؤسسات إذ لا يزال أكثر من ثلاثين مؤسسة منقسمة، والعجز عن بسط سلطة الحكومة على كامل البلاد بسبب غياب المصداقية والشفافية واستشراء الفساد الذي أدى إلى خلق موجة رفض كبيرة خصوصا في شرق البلاد ورفض مطلق لأي تمديد لها، والفشل في تحقيق مهام السلطة التنفيذية وتحقيق أولويات المرحلة الواردة بخارطة اتفاق جنيف، والتوجه بدل عنه للتوسع الغير مسبوق في الإنفاق بعيداً عن أولويات المرحلة ودون خطط واضحة، وعدم الالتزام بترشيد المصروفات والنفقات العامة وفق نص الفقرة 5 من المادة السادسة وبدل عنه تم التوسع دون ضوابط، وعدم القيام بأي إجراء لمكافحة الفساد وفق نص الفقرة 2 من المادة السادسة بل حدث العكس وازداد الفساد إلى معدلات لم تشهدها البلاد سابقا”.

وأكد النواب أن إرسال مجلس النواب لهذه المذكرة التوضيحية كونه يعتبر المستشارة الأممية والبعثة الأممية شركاء لليبيا في صنع السلام ودعم الاستقرار، مؤكدين على الملكية التامة لليبيين وحدهم للعملية السياسية دون تدخل من أحد يتجاوز حدود الدعم الذي تحكمه القوانين والقرارات الدولية.

كما أكد النواب أن قرارات المجلس قد تمت بشكل قانوني وسليم وقد أسس المجلس في اتخاذها على الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، وعلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة المبينة في الفقرة 1 من المادة 1 من الميثاق والفقرات ومبادئ الميثاق المبينة في الفقرات (1،7) من المادة 2 من الميثاق، والفقرة 12 من قرار مجلس الأمن رقم 2009 لسنة 2011 بشأن أنشاء بعثة للأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتحديد مهامها، وقرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020) بالمصادقة على نتائج مؤتمر برلين المنعقد في يناير 2020 الذي حدد المنطلقات التي تأسست عليها خارطة جنيف من كون الاتفاق السياسي إطار الحل والإعلان الدستوري وتعديلاته، وقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 بشأن مخرجات الحوار الوطني الذي انعقد بجنيف.