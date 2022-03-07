المجلس الاستشاري: تشكيل لجنة للتشاور مع البرلمان حول وضع القاعدة الدستورية

قرر مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الأحد، تشكيل لجنة للتشاور مع مجلس النواب حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة.

وقال مجلس الدولة، في بيان له، بشأن مخرجات جلسته الطارئة، اليوم الأحد، إنه عقد جلسته الطارئة اليوم في العاصمة طرابلس.

وأضاف المجلس، أنه قرر تشكيل لجنة للتشاور مع مجلس النواب حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة.

كما قرر أيضا اعتماد آلية لاختيار أعضاء اللجنة من المجلس على أن يتم انتخابها في الجلسة القادمة.

وتابع المجلس، في بيانه:” نرفض رفضًا قاطعًا استمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ومطالبة الجمعية العمومية للمحكمة بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية في أسرع وقت، واعتبار أن استمرار إغلاقها هو أنكار للعدالة”.

يشار إلى أن ستيفاني قالت في تغريدة “عبر تويتر” الجمعة الماضي: “دعوت مجلسي النواب والدولة لترشيح 6 مندوبين عن كل منهما لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع أساس دستوري توافقي، ويجب أن تنعقد اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة وستعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف”.

وحمّلت ستيفاني المؤسسات الليبية مسؤولية التصرف بحسن نية والمشاركة بشكل بناء سويًا للتحرك نحو الانتخابات، مشددة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن جميع أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.

ورأت ستيفاني أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية في تشكيل إدارات متنافسة وعمليات انتقالية دائمة، مردفة: الليبيون بحاجة إلى الاتفاق على طريق توافقي للمضي قدمًا يعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.