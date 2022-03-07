رتل مسلح يدخل طرابلس ومخاوف من التصعيد

وصل رتل مسلح ألصقت على عرباته شعارات “قوة حماية الانتخابات” مساء اليوم إلى العاصمة طرابلس، قادما من مدينة مصراتة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على صفحات التواصل عددا من السيارات بطريق الشط مدججة بالأسلحة، اعتلى البعض منها أشخاص بالزي المدني.

وظهر مسمى “قوة حماية الانتخابات” حديثا بعد أن تم تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي.

وكان مصدر مطلع قد أفاد 218 في وقت سابق السبت، أن كتيبة النواصي أعلنت حالة الطوارئ، على خلفية أنباء عن قدوم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى مدينة طرابلس، مضيفا بأن آليات عسكرية تابعة للكتيبة انتشرت أمام مقر الكتيبة، في انتظار التوجه إلى مطار معيتيقة الدولي؛ لمنع طائرة على متنها باشاغا من الهبوط على مدرج المطار، لإيصال رسالة مفادها رفضهم له ولتسلمه رئاسة الحكومة.

واضطربت الأوضاع السياسية في ليبيا مؤخرا عقب تشكيل حكومة برئاسة فتحي باشاغا ومنحها مجلس النواب الثقة، والتي رفضها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، واعتبر أن ذلك جرى بطريقة غريبة معلنا تمسكه بالسلطة.

وفرضت التطورات الأخيرة نفسها على الساحة الليبية، وسط مخاوف من تعقد الأوضاع الأمنية خصوصا في ظل بعض الخروقات التي انتشرت منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الليبية، مما دفع ببعض القوى الغربية ومنظمة الأمم المتحدة للتلويح بفرض العقوبات على من يقوض الاستقرار في البلاد.

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