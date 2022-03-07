العريبي: لدينا خارطة طريق واضحة مضمنة في التعديل الدستوري

رفض عضو ‎مجلس النواب عيسى ‎العريبي، مقترح ‎المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات.

ورأى العريبي في تصريحات صحفية، أن هذا الاقتراح سيؤدى إلى انقسام البلاد، وحمّل ستيفاني مسؤولية أي عبث أو دخول في نفق مظلم نتيجة الوقوف أمام الاتفاق الليبي الذي نتج عن لجنتي النواب والدولة.

‎وقال: “لدينا خارطة طريق واضحة مضمنة في التعديل الدستوري والتي تؤدي إلى انتخابات بجدول زمني واضح بعد 14 شهراً”.

‏‎وأشار العريبي إلى أن المخرجات واضحة وهي إجراء انتخابات عبر اختيار حكومة جديدة، مهامها تعزيز الاستقرار والمصالحة الوطنية وتجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية.