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مجددا تمسكه بمنصبه.. الدبيبة يلتقي الحداد والجويلي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، برئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات قام بها الدبيبة في الساعات الأخيرة، أبرزها لقاؤه بالسفير التركي وسفير دولة تركيا لدى ليبيا بالإضافة إلى اجتماعه بوزراء حكومته والذي جدد خلاله تمسك حكومته بالاستمرار في ممارسة مهامها ورفض التسليم قبل يونيو القادم لسلطة منتخبة، حسب قوله.

واتهم الدبيبة، مجلس النواب بمحاولة فرض حكومة موازية، رغم عدم توافق كل الأطراف على ذلك، بعد أن اقترح تشكيلها وصوت بمنح الثقة لها بطريقة غريبة.

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قناة 218 الليبية

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